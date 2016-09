Beratungsstellen sind umgezogen

10.09.2016, — E-Mail verschicken

SOFA, SpDI und Landwirtschaftsamt künftig auf Nürtinger Oelkrug-Areal

NÜRTINGEN (pm). In Nürtingen bezieht der Landkreis jetzt sein auf dem städte-baulich erneuerten Oelkrug-Areal erworbenes Gebäude. Hier, in der Sigmaringer Straße 49, sind künftig der Sozialpsychiatrische Dienst für alte Menschen (SOFA) und der Sozialpsychiatrische Dienst Nürtingen (SpDi) sowie das Landwirtschaftsamt untergebracht, drei Dienst- beziehungsweise Beratungsstellen, die in Nürtingen bisher in der Stuttgarter Straße sowie in der Marktstraße ansässig waren.

Die Umzüge des Sozialpsychiatrischen Dienstes für alte Menschen (SOFA) und des Sozialpsychiatrischen Dienstes Nürtingen (SpDi) finden am Donnerstag und Freitag, 15./16. September, statt. Das Landwirtschaftsamt zieht am Freitag, 16. September, und Montag, 19. September, um. An ihren jeweiligen Umzugstagen bleiben der Sozialpsychiatrische Dienst für alte Menschen (SOFA) und der Sozialpsychiatrische Dienst Nürtingen (SpDi) sowie das Landwirtschaftsamt geschlossen.

Nach den Umzügen in die Sigmaringer Straße 49 haben die Dienst- und Beratungsstellen neue Telefonnummern.