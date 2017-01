Bequem, lecker – und gesund?

Essen aus der Tiefkühltruhe ist laut Ernährungsreport im Trend – Kochkurse sind in Nürtingen aber weiterhin sehr beliebt

Klar, frisch gekochte Speisen sind bei allen hoch im Kurs. Doch nicht immer sind die Menschen willens oder in der Lage, sich auch selbst damit zu versorgen. So verzeichnet der Ernährungsreport 2017 einen Trend zur Tiefkühlkost. Dennoch sind in Nürtingen die Kochkurse von Volkshochschule und AOK gut gebucht. Zudem ist Tiefkühlkost nicht pauschal ungesund.

Ein typischer Vorgang in deutschen Landen: Die Pizza aus der Tiefkühltruhe wird in den Backofen geschoben. Foto: privat

Raus aus der Tiefkühltruhe. Raus aus der Verpackung. Rein in den Ofen. Zeit und Temperatur eingestellt – bald ist die Mahlzeit fertig. Für beinahe die Hälfte der Deutschen ist das ein routinemäßiger Vorgang. Das sagt zumindest der aktuelle Ernährungsreport, für den das Bundesministerium Ernährung und Landwirtschaft verantwortlich zeichnet. 41 Prozent der 2016 befragten Deutschen essen gerne mal eine Tiefkühlpizza oder andere Fertigprodukte. Im Jahr zuvor konnten sich nur 32 Prozent mit dieser Aussage identifizieren.