„Bei uns war immer etwas los“

29.12.2016, Von Carolin Schäfer — E-Mail verschicken

Das Nürtinger Ehepaar Beck feiert heute eiserne Hochzeit – Der Familiensinn prägte ihr gemeinsames Leben

Seit 65 Jahren sind heute Irmtraut und Hans Beck aus Nürtingen verheiratet. 1951 lernte sich das Jubelpaar während einer Skifreizeit in Unterjoch kennen und lieben. Im August folgte die Verlobung. Geheiratet haben die beiden am 29. Dezember 1951.

Feiern heute eiserne Hochzeit: Irmtraut und Hans Beck cas

NÜRTINGEN. Die kirchliche Trauung fand in Korntal statt, der Heimat von Irmtraut Jetter, wie sie damals hieß. Dort wurde ein großes Fest mit Familie und Freunden gefeiert. Ihre Hochzeitsreise führte die beiden in den Schwarzwald.

Am 1. Februar 1924 kam Hans in Tailfingen auf der Schwäbischen Alb zur Welt. In der Nachkriegszeit 1951 war er damit beschäftigt, seine Firma Nürtinger Wirkwaren aufzubauen. Schließlich lag Nürtingen in der amerikanischen Besatzungszone und eröffnete dem Jungunternehmer mehr Möglichkeiten als in seiner Heimat, die in der französischen Zone lag.