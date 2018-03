Bedauern und Verständnis

03.03.2018, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Nürtinger Gemeinderatsfraktionen äußern sich zum aktuellen Vorgehen der Bürgerinitiative „Nürtingen am Neckar“

Am Montag um 15 Uhr wird die Bürgerinitiative „Nürtingen am Neckar“ im Rathaus die gesammelten Unterschriften für das Bürgerbegehren abgeben. Dass die Initiative damit auch am beschlossenen Mediationsprozess nicht teilnehmen will, sorgt bei einem Teil der Nürtinger Gemeinderatsfraktionen für großes Bedauern.

Der Blick aus der Vogelperspektive auf das westliche Neckarufer der Stadt Nürtingen mit der Fischtreppe und dem hinter dem Damm liegenden Parkplatz. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Die Entscheidung für das Bürgerbegehren und die Abgabe der Unterschriften im Rathaus sei gefallen, weil man einhellig zu der Überzeugung gelangt sei, dass in den nächsten Wochen kein Kompromiss in Sachen Hotel am westlichen Neckarufer mehr gefunden werden könne, teilte die Bürgerinitiative gestern mit (wir berichteten).