Baukultur ist Streitkultur

02.12.2017, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Professor Franz Pesch darüber, wie Nürtingen wachsen und sein Gesicht behalten kann

Im Interview mit unserer Zeitung am Donnerstag sagte Professor Franz Pesch noch „Baukultur ist Streitkultur“. Am Abend zeigte er im Fritz-Ruoff-Saal der Kreissparkasse auf, was in der Nürtinger Stadtentwicklung gut läuft, was geändert werden könnte und wo sich der Streit lohnt. Ein großes Thema in der Debatte war das Hotel.

Professor Franz Pesch zeigte auf, worauf es bei einer zukunftsfähigen Stadtentwicklung ankommt. bg

NÜRTINGEN. Pesch war Redner beim Forum Stadtentwicklung, eine Veranstaltungsreihe in Kooperation mit der Stadt, der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt, dem Bund Deutscher Architekten (BDA), der Architektenkammer und der Regionalgruppe des Schwäbischen Heimatbundes. „Kurs halten oder ändern? – Stadtentwicklung in Nürtingen als Gestaltungsaufgabe“ hatte Pesch seinen Vortrag überschrieben.