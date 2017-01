Bauhof räumt Silvestermüll weg

03.01.2017, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

In der ganzen Stadt waren gestern Vormittag 22 Mitarbeiter unterwegs, um die Reste der Knallerei einzusammeln

Ganz schön viel zu tun hatten gestern die Mitarbeiter des Nürtinger Bauhofes. Im gesamten Stadtgebiet waren die Reinigungskräfte unterwegs, um Straßen und Plätze vom Müll der Silvesterknallerei zu reinigen. Schlecht war, dass es um die Mittagszeit dann zu schneien anfing und vom Bauhof-Team vorrangig der Winterdienst bewältigt werden musste.

Die Nürtinger Neckarbrücke war am Neujahrsmorgen übersät mit abgebrannten Feuerwerksbatterien und Plastikverpackungen.

NÜRTINGEN. Zum Jahresende lassen es viele Menschen so richtig krachen – und zwar durchaus im wörtlichen Sinne. Rund hundert Millionen Euro wurden im ganzen Land in der Silvesternacht in Form von Raketen und Böllern in den Himmel geschossen. Was hoch droben für funkelnde Momente sorgt, hinterlässt am Boden jede Menge Müll. Wenn diesen Dreck nicht diejenigen selbst wegräumen, die auf öffentlichen Straßen und Plätzen ihr privates Feuerwerk abbrennen, dann sorgen die Männer der Stadtreinigung dafür, dass nicht Wochen später noch Feuerwerksbatterien rumliegen.