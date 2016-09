Bahnfahrer müssen auf Busse umsteigen

Bauarbeiten vom 8. bis 11. September zwischen Nürtingen und Reutlingen

NÜRTINGEN (nt). Für Bahnfahrer in Richtung Reutlingen oder Stuttgart ist zwischen dem 8. und 11. September in Nürtingen Endstation. Aufgrund von Bauarbeiten an den Gleisanlagen wird die Bahnstrecke zwischen Nürtingen und Reutlingen in diesen Tagen gesperrt. Die meisten RB-Züge zwischen Plochingen/Wendlingen und Reutlingen entfallen. Zwischen Nürtingen und Reutlingen wird daher ein Busverkehr eingerichtet, deren Abfahrtszeiten auf die ankommenden Züge abgestimmt ist, sodass diese bequem erreicht werden können.