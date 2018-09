Ausflug in die „Schlagerhauptstadt“

01.10.2018, — E-Mail verschicken

Wir verlosen am Glückstelefon zweimal zwei Karten für eine Talkshow mit Matthias Reim und Francine Jordine beim SWR4-Festival

Wir verlosen Tickets für eine Talkrunde mit Matthias Reim und Francine Jordine. Fotos: privat

(red) Große Schlagerstars, vielversprechende Newcomer und Radio zum Anfassen: Das SWR4-Festival 2018 von Freitag, 12., bis Sonntag, 14. Oktober, macht Stuttgart zur „Schlagerhauptstadt“. Drei Tage lang bietet das Festival glanzvolle Höhepunkte der Schlagermusik und persönliche Begegnungen mit Stars und Radiomachern.

Tickets kann man nicht kaufen, sondern nur gewinnen, und so können unsere Leser bei einer Ausgabe der SWR4-„Höhepunkte“ auf dem Stuttgarter Fernsehturm in Degerloch dabei sein. Wir verlosen nämlich zweimal zwei Karten für die SWR4-„Höhepunkte“ am Freitag, 12. Oktober, wenn von 15 bis 16 Uhr die Schlagerstars Matthias Reim und Francine Jordi ganz oben auf dem Turm ein interessantes Gespräch mit SWR4-Moderator Jörg Assenheimer führen. Musikalisch begleitet wird die Sendung von der SWR4-Band. Der Talk wird live auf SWR4.de/festival gestreamt.