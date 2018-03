Auf Schusters Rappen am Neckar entlang

10.08.2005, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Otto Steckroth führt am Montag die erste Etappe des SWR-4-Wandertreffs – Jeder kann mitmarschieren

AICHTAL/NECKARTAILFINGEN. In Grötzingen startet am Montag, 15. August, der SWR-4-Wandertreff in Richtung Haigerloch. Die erste Etappe von Grötzingen nach Kirchentellinsfurt führt Otto Steckroth, Wanderführer der Albvereins-Ortsgruppe Neckartailfingen.

Eine gute Gelegenheit, die Schönheiten der eigenen Heimat kennen zu lernen, bietet der Wandertreff von SWR 4. Ab Montag, 15. August, lädt das vierte Hörfunkprogramm des Südwestrundfunks wieder Wanderbegeisterte zum Mitmachen ein. In fünf Etappen mit jeweils etwa 15 Kilometern geht es von Grötzingen nach Haigerloch. Die Teilnahme ist kostenlos. Man kann entweder die ganze Woche mit von der Partie sein oder sich nur an einzelnen Etappen beteiligen. Start ist jeweils um 9 Uhr und gegen 16.30 Uhr wird das Ziel erreicht. Dort gibt es eine Hocketse und ein wohlverdientes Vesper, begleitet von einheimischen Musikanten. Gegen 18 Uhr bringen Busse gegen einen kleinen Unkostenbeitrag die Wanderer an den Ausgangspunkt zurück.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. „Wer Geselligkeit liebt und Freude am Wandern hat, kommt morgens an den jeweiligen Treffpunkt“, so Wanderreporterin Tina Löschner, die von Montag bis Freitag täglich von 12.30 bis 13 Uhr im Mittagsmagazin und von 17.05 bis 17.30 Uhr im Radio über den Wandertreff auf der UKW-Frequenz 107,3 MHz berichtet.