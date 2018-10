Auf Hölderlins Spuren

NÜRTINGEN (nt). Am Sonntag, 14. Oktober, nimmt Stadtführerin Andrea Böcherer-Baumeister Interessierte mit auf einen literaturgeschichtlichen Spaziergang durch Hölderlins Heimatstadt Nürtingen. Friedrich Hölderlin, einer der größten deutschen Lyriker, verbrachte seine Kindheit und Jugend in Nürtingen. Durch Familienbande und Kindheitserinnerungen, später durch die städtische Vormundschaft, blieb er seiner Heimatstadt ein Leben lang eng verbunden. Der literaturgeschichtliche Rundgang führt vom elterlichen Haus des Dichters über Stationen in der Stadt und am Neckar in die literarische Abteilung des Stadtmuseums. Treffpunkt für den eineinhalbstündigen Rundgang ist um 11 Uhr vor dem Hölderlinhaus, Neckarsteige 1.