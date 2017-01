Anbau für den Kindergarten

25.01.2017

Vorstellung der Planung durch die Gebäudewirtschaft Nürtingen

NT-RAIDWANGEN (mw). In der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats Raidwangen stellte das beauftragte Architekturbüro Zaiser und Schwarz aus Nürtingen die Machbarkeitsstudie zum Anbau an den Kindergarten Talstraße vor. Die Planer erläuterten die Entwürfe für den Baukörper auf der Grünfläche zwischen Grundschule und der Egerthalle. Das eingeschossige Gebäude wird an den bestehenden Kindergarten Talstraße angebaut. Im Anbau findet eine Gruppe für Ü3-Kinder und zwei Gruppen für U3-Kinder Platz. Die ehemaligen Räume des Kindergartens werden als Versorgungsräume und für das Personal genutzt. Um das Bauprojekt zügig umzusetzen, soll in vorgefertigter Holzbauweise gebaut werden. Geplant ist eine Generalunternehmer-Ausschreibung. Die Zulässigkeit beziehungsweise das Vergabeverfahren wird vom Amt für Revision derzeit geprüft. Die Kosten für das Gesamtprojekt werden mit 953 000 Euro vom Architekturbüro beziffert. Die zuständige Abteilungsleiterin für Kindergärten bei der Stadtverwaltung Nürtingen, Karin Senf, rechnet mit Zuschüssen bis maximal 168 000 Euro für das Projekt. Der Gemeinderat hat das Bauvorhaben auf 900 000 Euro gedeckelt.