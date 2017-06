An der Steinachbrücke wird heftig gearbeitet

23.06.2017

Für viele Bürger war es ein Ärgernis: Die Bauarbeiten an der Steinachbrücke am Nürtinger Wörth schienen sich fast endlos hinzuziehen, und ein Knopf ist immer noch nicht dran. Aber wenigstens tut sich nun im Vorfeld des Neckarfestes am übernächsten Wochenende sichtbar etwas: Der städtische Bauhof arbeitet zur Freude vieler heftig am Provisorium, damit die Verbindung über den Zufluss des Neckars bis zur großen Fete wieder begehbar ist. Die ersten Konturen zeichnen sich schon ab. jg/Foto: Holzwarth