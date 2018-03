Am Stadthallenplatz gibt es kein Olympiastadion

30.12.2005, Von Andreas Warausch — E-Mail verschicken

Zu teuer für Nürtingen: Keine zentrale Großbildleinwand im Freien – Stadt setzt auf Rahmenprogramm – Gäste aus aller Welt kommen

NÜRTINGEN. Angebot und Nachfrage: Wer die Spiele der Fußballweltmeisterschaft auf einer großen Leinwand im Freien übertragen will, muss tief in die Tasche greifen. Bis zu 100 000 Euro beträgt die Leihgebühr für vier Wochen. Zu viel für Nürtingen. Die Stadt hat sich von der Idee einer zentralen Leinwand auf dem Stadthallenplatz verabschiedet. Stattdessen will man sich nun mehr auf ein Rahmenprogramm konzentrieren, bei dem auch Nicht-Fußball-Freunde auf ihre Kosten kommen. Im kleineren Maßstab wird das Gemeinschaftserlebnis angeboten werden. Auf WM-Gäste aus aller Welt stellt sich dagegen das Hotel am Schlossberg ein. Das Organisationskomitee der WM hat für Schlachtenbummler Zimmer reserviert. Vielleicht aber wird sogar kurzfristig eine Mannschaft in der Hölderlin-Stadt logieren.