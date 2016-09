Altpapiersammlung

NT-NECKARHAUSEN (pm). Am Samstag, 24. September, werden die Turner des TBN in Neckarhausen Altpapier sammeln und damit wieder Platz in den Garagen schaffen. Die Bürger von Neckarhausen werden gebeten, das Altpapier gebündelt ab 8 Uhr sichtbar am Straßenrand bereitzustellen. Der Erlös aus der Altpapiersammlung wird zu großen Teilen für die Jugendförderung verwendet.