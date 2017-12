Altes Gesundheitsamt kommt teurer

Gebäude soll für Nürtingens Musik- und Jugendkunstschule und die Stadtkapelle umgebaut werden – Umzugstermin ungewiss

Der Plan war gut, doch die Umsetzung hat ihre Tücken im Detail. Die ehemalige Außenstelle des Esslinger Gesundheitsamts steht leer und die Stadt Nürtingen braucht Platz für die Musik- und Jugendkunstschule. Da lag es nahe, den jungen Künstlerinnen und Künstlern ein neues Domizil an der Ersbergstraße zu geben. Doch dessen Sanierung wird teurer als gedacht.

NÜRTINGEN. Das bisher von der Jugendkunstschule genutzte Gebäude an der Ecke Steinenbergstraße und Sigmaringer Straße soll künftig ein Blockheizkraftwerk für die Nahwärmeversorgung beherbergen, unter anderem für große Gebäude wie das Max-Planck-Gymnasium und den Hochschulneubau. Außerdem wäre noch Platz für Unterkünfte zur Unterbringung von Flüchtlingen, so die ursprüngliche Planung. Auch durch den Auszug von Percussionklassen der Musikschule aus einem städtischen Gebäude in der Frickenhäuser Straße könnte Platz für die Anschlussunterbringung geschaffen werden.