Altes Gerümpel entsorgt

Der 1700 Quadratmeter große Bürgergarten steht allen offen

Damit es mit dem Bürgergarten in Nürtingen im Frühjahr richtig losgehen kann, trafen sich dieser Tage einige Mitstreiter, um das Gelände aufzuräumen und winterfest zu machen.

Freiwillige räumen den Bürgergarten auf. Foto: nt

NÜRTINGEN (nt). Dabei wurde altes Gerümpel, das sich im Lauf der Jahre dort angesammelt hat, in einem Container entsorgt. Diesen hatte der Bauhof zur Verfügung gestellt. Außerdem mussten die Weinreben geschnitten und das Laub der Walnussbäume zusammengefegt werden. Anfang Dezember wird der Gartenbaubetrieb Bühler mit seinen Lehrlingen einige der wild gewachsenen Bäume fällen, damit Licht in das Gartengelände kommt. Im Rahmen eines Ausbildungsprojektes unterstützt der Gartenbaubetrieb das Projekt ehrenamtlich.

Nach der Winterpause soll das rund 1700 Quadratmeter große Gelände allen offen stehen, die Spaß am gemeinsamen Gärtnern haben. Der Bürgergarten in den Plätschwiesen am Neckar ist eine Aktion vom Bürgertreff und der Bürgerstiftung. Interessenten können sich bei Miriam Hohage unter Telefon (0 70 22) 75-3 16 melden, um in den E-Mail-Verteiler der Gartenfreunde aufgenommen zu werden.