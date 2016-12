Als Christkind und Pelz-Märte mit dem Dampfzug unterwegs

22.12.2016, Von Joachim Lenk

Die Nürtinger Thomas Sterr und Stefanie Arnold erfreuen an Heiligabend die Fahrgäste im Christkindleszug

Wo wohnen der Nikolaus und das Christkind? Die NZ hat das Rätsel gelöst: Die beiden leben in Nürtingen. Zumindest das Christkind und der Nikolaus, die seit einigen Jahren um die Weihnachtszeit mit der Dampflok zwischen Schelklingen und Engstingen unterwegs sind. Am Heiligen Abend erfreuen Thomas Sterr und seine Nichte Stefanie Arnold wieder Groß und Klein in den Abteilen der Schwäbischen Alb-Bahn.

Thomas Sterr (links) und Stefanie Arnold sind als Nikolaus und Christkind von der Schwäbischen Alb-Bahn engagiert. Fotos: Lenk

NÜRTINGEN/MÜNSINGEN. Thomas Sterr ist seit seiner Kindheit Eisenbahnfan. So kommt es, dass er sich früher bei den Eisenbahnfreunden Zollernbahn (EFZ) engagiert hat. Als Anfang der 1990er-Jahre Nikolaus-Fahrten zwischen Gammertingen (Landkreis Sigmaringen) und Engstingen (Landkreis Reutlingen) angeboten wurden, nahm er spontan das Angebot an, in der Vorweihnachtszeit das Nikolauskostüm anzuziehen. Und weil es ihm so viel Freude bereitete, bei seiner Arbeit „in leuchtende Kinderaugen zu schauen“, war für den Schreiner aus Nürtingen klar, jedes Jahr die kleinen Passagiere im Dampfzug zu erfreuen.