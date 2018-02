Albverein-Programm

NÜRTINGEN (hi). Das Wanderprogramm 2018 des Nürtinger Albvereins bietet wieder eine Vielfalt an Wanderungen sowohl für aktive als auch für ältere Wanderer an – in näherer Umgebung, auf der Alb, in ferneren Mittelgebirgen, im Schwarzwald oder im schwäbischen Oberland. Die Vielfalt des Angebotes lässt sich der Broschüre „Freizeit – Wandern 2018“ entnehmen. Darin sind nicht nur die sonntäglichen Wanderungen und Termine aufgezählt, die vornehmlich die Alb zum Ziel haben, es sind auch zwei Wanderwochen aufgeführt – einmal ins Knüllgebirge in Nordhessen zum anderen eine Gebirgswanderwoche um Berwang/Rinne. Im Programm stehen unter anderem eine sportliche Wanderung entlang dem Neckar nach Esslingen, eine botanische Wanderung bei Hülben, eine Rundfahrt auf dem Planwagen in Lauffen durch das Gebiet „Katzenbeißer“ und eine Tagesausfahrt mit Bahn und Schiff zur Insel Reichenau.