Akteure und Publikum haben viel Spaß

13.11.2017, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Licht der Hoffnung: Die Vokalartisten des Opernensembles „The Cast“ sorgen für eine fulminante Auftaktveranstaltung

Dieser Auftakt hat schon einmal richtig Spaß und Lust auf mehr gemacht. Mit dem Programmtitel „Oper macht Spaß“ haben die sechs jungen Vokalartisten der Gruppe „The Cast“ nebst Pianist am Samstagabend in der Gemeindehalle in Oberboihingen vor 220 Zuschauern die sechsteilige Veranstaltungsreihe der Weihnachtsaktion „Licht der Hoffnung“ unserer Zeitung eröffnet.

Das komplette „The Cast“-Ensemble in Aktion: (von links) Pianist Li Chen, Till Bleckwedel, Bryn Vertesi, Guillermo Valdes, Carrie-Anne Winter, Anne Byrne und Campbell Vertesi. Fotos: Holzwarth

NÜRTINGEN/OBERBOIHINGEN. Operngesang ist bekanntlich nicht jedermanns Sache. Aber die Mischung von klassischen Opernstücken mit modernen Elementen sowie sehr viel Humor auf der Bühne kam schon nach den ersten Tönen super beim Publikum in Oberboihingen an – bei den jüngeren genauso wie bei den Zuschauern gehobeneren Alters.