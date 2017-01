AfD-Parteitag in Nürtingen?

10.01.2017,

Landesverband plant Aufstellungsversammlung im K3N

NÜRTINGEN (psa). Der baden-württembergische Landesverband der Alternative für Deutschland (AfD) plant die Aufstellungsversammlung der Landesliste zur Bundestagswahl 2017 in Nürtingen. Die Veranstaltung soll am Wochenende 21. und 22. Januar in der Stadthalle K3N stattfinden.

Oberbürgermeister Otmar Heirich bestätigte auf Nachfrage unserer Zeitung, dass es bereits einen unterschriftsreifen Vertrag zwischen der Gebäudewirtschaft Nürtingen (GWN) und der Partei gebe. Die Stadt sei verpflichtet, politischen Parteien öffentliche Räume für ihre Veranstaltungen zur Verfügung zu stellen. Derzeit erarbeite das Ordnungsamt zusammen mit der Polizei ein Sicherheitskonzept für die Veranstaltung.

AfD-Landesgeschäftsführerin Anastasija Koren konnte auf Nachfrage unserer Zeitung noch nicht endgültig bestätigen, ob der Parteitag tatsächlich in Nürtingen stattfindet. „Wir prüfen derzeit noch, ob wir die Versammlung mit einer weiteren im Februar zusammenlegen“, so Koren. Das entscheide sich aber diese Woche.

In sozialen Netzwerken machte die Geschichte schnell die Runde. Auch bei der Stadtverwaltung rechnet man mit Gegenveranstaltungen – eine Demonstration mit Kundgebung sei bereits angemeldet, so Heirich.