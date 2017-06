Ärger mit wilden Müllablagerungen

07.06.2017, Von Anneliese Lieb

Stadt Nürtingen und der Abfallwirtschaftsbetrieb des Kreises sind regelmäßig mit der Entsorgung beschäftigt

Ausrangierte Küchenmöbel mitten im Wald. Alte Autoreifen hinter einer Hecke am Feldweg. Jede Menge Tüten mit Hausmüll an einer Feuerstelle. Eternitplatten am Waldrand. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Bei der Stadt und beim Abfallwirtschaftsbetrieb sind die Mitarbeiter regelmäßig mit solchen Fällen konfrontiert. Die Verursacher ausfindig zu machen ist oft schwierig.