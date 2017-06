„Ach Erde, bedecke mein Blut nicht“

21.06.2017, Von Manuel Werner — E-Mail verschicken

Denk Ort (12): : Rosalie Wallerstein wurde in Nürtingen geboren und bei Riga in Lettland ermordet

Am „Denk Ort“ an der Nürtinger Kreuzkirche erinnert die Gedenkinitiative zusammen mit der Stadt nacheinander im Wechsel an einzelne Opfer und Leidtragende des Nationalsozialismus in Nürtingen. Derzeit präsentiert man dort einige Sätze zu Rosalie Wallerstein.

Vor der Nürtinger Kreuzkirche wird gerade an Rosalie Wallerstein erinnert. pm

NÜRTINGEN. Rosalie Wallerstein wurde am 17. Dezember 1882 in Nürtingen geboren. Am 30. Mai 1941 zog die Jüdin von Stuttgart nach Heilbronn. Dort wohnte die gelernte Krankenpflegerin in der Bismarckstraße 3a. Am 31. Oktober 1941 gab das Referat des SS-Obersturmbannführers Adolf Eichmann Richtlinien für die „Abschiebung“ von deutschen Juden in ein Gebiet, das damals von den deutschen Besatzern „Reichskommissariat Ostland“ genannt wurde.