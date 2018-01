Aaron ist das erste Baby im neuen Jahr

03.01.2018, — E-Mail verschicken

Das erste Baby des Jahres an der Medius-Klinik in Nürtingen heißt Aaron. Um 18.36 Uhr am Neujahrstag erblickte der kleine Mann das Licht der Welt. 4070 Gramm schwer und 57 Zentimeter groß war er, und machte seine Mama Liliya Lukashevski aus Neuffen zu einem sehr glücklichen Menschen. Es ist ihr erstes Kind. Beide sind wohlauf. Das Foto zeigt die Mutter mit Aaron, eingerahmt von Oberärztin Dr. Elke Faust (links) und Kinderkrankenschwester Anja Branz. Die Hebammen in der Nürtinger Klinik hatten im vergangenen Jahr gut zu tun, wie Klinik-Sprecher Jan Schnack auf Nachfrage berichtet. 1451 Kinder wurden in der Geburtsstation auf dem Säer geboren, das waren 83 mehr als im Jahr 2016. rik/Foto: pm