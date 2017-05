5200 Rennenten waren auf dem Neckar unterwegs

Ein Rennen der Superlative veranstaltete der Lionsclub Nürtingen-Kirchheim/Teck und der RoundTable 138 Nürtingen in Nürtingen. Nach einem Jahr im Trainingslager, starteten am Samstagnachmittag 5200 professionelle Schwimmer, um auf dem Neckar die Strecke zwischen Wörth-Brücke und dem Ruderclub Nürtingen zurück zu legen – das wohl größte Rennen der Hölderlinstadt! Unter tosendem Beifall und kraftspendenden Zurufen der unzähligen Zuschauer am Neckarufer kämpften sie sich bei mäßiger Strömung flussabwärts, immer die gewinnbringende Zielschleuse im Blick, ohne Rücksicht auf die Konkurenten. Und die Mühe lohnte sich, zumindest für Quitsche-Ente Nummer 5273 die als erste die Ziellinie erreichte und damit ihrem Besitzer einen 1000-Euro-Reisegutschein von der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen einbrachte. Bereits seit 15 Jahren stellen die beiden Service-Clubs das Entenrennen in Nürtingen auf die Beine. Dabei werden im Vorfeld Startnummern von kleinen gelben Quitscheenten verkauft. Wie viele Enten man an den Start schickt, bleibt jedem selbst überlassen. Sind die tausenden Enten aber nach dem Startschuss einmal von der Wörth-Brücke in den Neckar geschüttet worden, gibt es kein zurück – der Kampf um die vordersten gewinnbringenden 100 Plätze beginnt. Bei aller Spannung und Unterhaltung für die ganze Familie, schließlich kann man auch mit einer anschließenden Hocketse aufwarten, steckt dahinter aber auch ein guter Zweck. So kommt der Erlös des Rennens mehreren gemeinnützigen Einrichtungen zugute, darunter das evangelische Ferienlager in Nürtingen, der häusliche Kinderhospizdienst und die Kinder-Kulturwerkstatt. Wer am Renntag selber ohne Preis ausging, sollte sein Los nicht gleich wegwerfen: auch in diesem Jahr gibt es wieder eine zweite Chance im KÖ8 in Köngen. jüp