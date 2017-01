356 neue Nürtinger wurden geboren

10.01.2017, Von Andreas Warausch — E-Mail verschicken

Standesamt Nürtingen berichtet von stabilen hohen Geburtenzahlen – Marie und David sind beliebteste Vornamen

Die Geburtenzahl in der Hölderlinstadt bleibt auf einem hohen Niveau. Im vergangenen Jahr beurkundete das Nürtinger Standesamt 1364 – das sind nur neun weniger als 2015. Die Zahl der neuen Nürtinger sank nur leicht von 391 im Vorjahr auf 356 in 2016.

Jaro heißt dieser künftig große Mann – ein schöner Name, auch wenn er es (noch) nicht in die Bestenlisten schaffte. Foto: privat

NÜRTINGEN. Mit der Statistik ist es ja bekanntlich immer so eine Sache: Es kommt immer darauf an, wer sie wie interpretiert. Deshalb ist es auch bei den Geburtszahlen ratsam, genauer hinzuschauen und zu differenzieren. Die Zahl der Erdenbürger, in deren Pässen als Geburtsort dereinst Nürtingen vermerkt sein wird, bleibt also im Vergleich zu 2015 stabil hoch. Einen starken Anstieg hatte es von 2014 nach 2015 gegeben. Das hing unter anderem damit zusammen, dass sich mehr Eltern dafür entschieden, ihr Kind im Klinikum auf dem Säer das Licht der Welt erblicken zu lassen. Die wohnen natürlich nicht alle in Nürtingen – sondern auch im Umland.