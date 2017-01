3000 Unterschriften gegen Flüchtlingsunterkünfte

10.01.2017, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Bürgerinitiative übergab Oberbürgermeister Otmar Heirich die Namenslisten für ein Bürgerbegehren zum Bürgerentscheid

Oberbürgermeister Otmar Heirich erhielt von Heidi Buchfink und Wolfgang Menrad (links und rechts von ihm) Unterschriften zum Bürgerbegehren. ug

NÜRTINGEN. Gegen die Pläne der Stadt Nürtingen, in Reudern und in der Braike jeweils in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Friedhofseingängen Gebäude zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen zu errichten, wendet sich der Widerstand einer Bürgerinitiative aus Vertretern beider Stadtteile. Über ein Bürgerbegehren streben sie einen Bürgerentscheid an.

Für das Begehren sind die Unterschriften von sieben Prozent aller wahlberechtigten Nürtingerinnen und Nürtinger notwendig, das sind 2186 Personen. Sie müssen innerhalb von drei Monaten nach dem Gemeinderatsbeschluss vom 11. Oktober erbracht werden, gegen den sich der Bürgerentscheid richten soll. Gestern nahm Oberbürgermeister Otmar Heirich vor seinem Amtszimmer im Rathaus aus den Händen von Wolfgang Menrad und Heidi Buchfink, den Vertrauenspersonen für das Begehren, im Beisein weiterer Mitglieder der Initiative mehrere Ordner mit insgesamt 2973 Unterschriften entgegen.