1600 Kilogramm Äpfel für die „Krone“ in Oberensingen

04.10.2018

Deutschland ist gerade wieder Weltmeister geworden – beim Saftkonsum. 32,2 Liter hat jeder Deutsche 2017 getrunken. Apfel- und Orangensaft sind dabei die beliebtesten Sorten. Doch Apfelsaft ist nicht gleich Apfelsaft. Das können die Mitglieder des Arbeitskreises Integration in Oberensingen bestätigen. Sie haben zu Gunsten des neuen Bürgerhauses Krone Äpfel auf heimischen Streuobstwiesen aufgelesen und Apfelsaft daraus herstellen lassen. Auf einer Streuobstwiese auf dem Galgenberg haben Menschen mit Migrationshintergrund gemeinsam mit Mitgliedern des Arbeitskreises fleißig Äpfel gesammelt. Auf dem „Stückle“ von Erhard Baier sind stolze 1600 Kilogramm zusammengekommen. Das Ergebnis der Aktion kommt dem Kronetreff im Bürgerhaus in Oberensingen zugute. Dafür hat Häussermann Fruchtsäfte in Neckartailfingen das abgegebene Obst in Apfelsaft getauscht. Im frisch gepressten Saft sind viele Enzyme und Vitamine enthalten. Somit können die „Krone“-Besucher einen echten Vitamin-Kick bekommen. pm