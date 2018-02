1500 Euro für das Kinderwerk Lima

17.02.2018

Der Geschäftsführer der Rieger Vermögensberatung in Nürtingen, Kai-Uwe Rieger, unterstützt schon lange das Kinderwerk Lima. Vor einigen Tagen überreichte er der Mitarbeiterin dieser Organisation, Debora Schülein, einen Spendenscheck in Höhe von 1500 Euro. Das Kinderwerk Lima ist eine christliche Hilfsorganisation, die mittels Patenschaften Kindern aus benachteiligten Verhältnissen in Südamerika und Afrika eine gute Schulausbildung, ein warmes Essen am Tag und ärztliche Grundversorgung ermöglicht. pm