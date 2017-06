03.06.2017, — E-Mail verschicken

Ungebetener Besuch kann wirklich nervig sein, da sind wir uns wohl alle einig. Egal, ob jemand vor der Haustür steht und mit einem über Gott und die Welt reden möchte oder die Schwiegereltern am Sonntagmorgen überraschend auf der Matte stehen und verlangen mit Kaffee und Kuchen versorgt zu werden.

Solch unerwartete Gäste können einen nerven aber nicht mehr wirklich überraschen. Doch mit dem Gast, den die eigenen Eltern jetzt zu Besuch hatten, hatte nun wirklich niemand gerechnet – schon gar nicht im westfälischen Münsterland. Während die Tochter im Wohnzimmer ihr Baby wickelte, spürte sie plötzlich wie ihr etwas am Bein entlangkroch. Der Schock war groß, als sie nach unten blickte und eine orangefarbene, über einen Meter lange Kornnatter erblickte. Der Vater reagiert schnell, packte die Schlange, hielt sie hoch und beschwerte sich: „Wer hat dem Baby denn so ein blödes Spielzeug mitgebracht?“ Als auch er merkte, dass es sich nicht um ein Spielzeug handelte, war der kurze Anflug von Mut schnell verflogen und die Schlange in den Flur verbannt. Die Feuerwehr kümmerte sich dann um das Tier, das bereits einen Tag zuvor dem Nachbarn entflohen war. Der war froh, dass er wieder alle seine fünf Schlangen beisammen hatte.