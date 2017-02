04.02.2017, — E-Mail verschicken

So, das war’s! Aus der Gemeinde wird ein Teilort. Aus dem Gemeinderat ein Ortschaftsrat. Aus dem Bürgermeister ein Ortsvorsteher. Und so weiter. Denn die unersättliche Gebietschaftskrake Nürtingen hat nach ihrem gierigen Einsatz in den Siebzigern wieder ihre züngelnden Tentakel ausgestreckt. Damals folgten Hardt, Raidwangen, Neckarhausen, Reudern und Zizishausen den Oberensingern. Und heute eben Frickenhausen. Lecker!

Halt. Aufwachen, liebe Tälesbewohner! Aufwachen und durchschnaufen! Auch wenn sich Frickenhausen aufgrund seiner sich gerade im neuen Haushaltsplan manifestierenden soliden Finanzen für die notorisch klammen Nürtinger als lukratives Eingemeindungshäppchen anbieten würde: Frickenhausen bleibt Frickenhausen. Da ändert auch die am Donnerstag in einem großen Artikel zur Etatdiskussion des Frickenhäuser Gemeinderats neben einem Bild des dortigen Rathauses prangende Spitzmarke „Nürtingen“ nichts. Der Verfasser, ein Nürtinger, nimmt’s auf seine Kappe. Nur eine Panne. Nicht einmal ein Freud’scher Verschreiber.