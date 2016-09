03.09.2016, — E-Mail verschicken

Endspurt auf dem Nürtinger Weindorf. Nur noch heute und morgen sind die Lauben auf dem Schillerplatz geöffnet. Um 22.30 Uhr gibt es am Sonntag die letzte Runde. Am Montag rückt der Abbau-Trupp an. 2017 feiern die Weindorf-Wirte dann das Zehnjährige. Janina Meister, Patrick Bonomi und Andreas Zittlau sind mit dem Verlauf der Veranstaltung insgesamt zufrieden. Wenn an manchen Tagen auch noch mehr Besucher Platz gefunden hätten. Die Montage waren eher schwach be-sucht. Vielleicht, so Rolf Trost, der an einem dieser Wochenanfangstage das Weindorf besuchte, sollten die Wirte an diesem Tag speziell die Friseure ansprechen, das ist doch deren freier Tag.

Rolf Trost, gebürtig aus Linsenhofen, begeisterter Wintersportler, lange Jahre mit seiner Firma in Neuffen ansässig und wohnhaft in Kohlberg, gilt als Botschafter des Neuffener Tals. Er ist zwar auch gerne im Allgäu oder in Österreich, doch auf seine Heimat am Albtrauf lässt der 70-Jährige nichts kommen.