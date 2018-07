28.07.2018, — E-Mail verschicken

Schon wieder ein Jahrhundertsommer. Manche könnten sich langsam ans gnadenlos gute Wetter gewöhnen. Jedem ist’s aber nicht recht. Und manch einer mag sich angesichts tropischer Nächte und heißer Tage in kühlere Gefilde träumen. Auf eine entsprechende Traum- oder besser Gedankenreise wird der aus Neckarhausen stammende Polarforscher Lars Lehnert unsere Leser in den nächsten Wochen mitnehmen. Lehnert ließ die NZ-Familie unter anderem schon an seiner Überwinterung in der Antarktis teilhaben. Jetzt geht’s in die andere Richtung. Heute wird er in Spitzbergens Hafen Longyearbyen als Techniker an Bord des schwedischen Eisbrechers Oden gehen und auf eine achtwöchige Forschungsfahrt gen Nordpol aufbrechen.

Statt an einer südlich-sommerlichen Strandbar wird Lehnert mit der Oden für ganze sechs Wochen an einer Eisscholle andocken und sich mit dieser treiben lassen. Unter anderem wollen Meteorologen dabei erforschen, wie sich durch das Schwinden der vom Klimawandel geplagten Eismassen freigesetzte Gase aus dem Meer auf die Wolkenbildung auswirken. Wenn das mal nicht ’ne coole Sommerreise ist! Und Lehnert wird uns sozusagen polar-digitale Postkarten senden.