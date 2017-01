27.01.2017, — E-Mail verschicken

Zum 14. Mal haben am Mittwoch die katholischen und evangelischen Kirchen in Baden-Württemberg die Preisträger des Schülerwettbewerbs „Christentum und Kultur“ ausgezeichnet. Maren Sting von der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule in Nürtingen wurde mit einem dritten Preis ausgezeichnet. Ihre Arbeit „Die Geschichte des Posaunenchors, das Selbstverständnis und der theologische Auftrag am Beispiel des Jesinger Posaunenchors“ gehe vom persönlichen Interesse am Posaunenchor ihres Heimatortes aus. Aufgrund der musikgeschichtlichen Recherche sei es ihr gelungen, die kulturprägende Wirkung von Musik und die des Jesinger Posaunenchors für ihre Region herauszuarbeiten, so die Jury. Darüber hinaus gestaltete die Schülerin ein Kinderbuch über die Entstehung eines Posaunenchores. Der dritte Preis ist mit 200 Euro dotiert.

Insgesamt 113 Schüler der Kursstufe der allgemeinbildenden und der beruflichen Gymnasien stellten sich mit ihren Beiträgen der Konkurrenz. 89 Arbeiten kamen in die Bewertung, zehn Arbeiten mehr als im vergangenen Jahr. Mehrere Projekte fragten nach dem christlichen Beitrag zu weltweiter Gerechtigkeit, etwa bei der Textilproduktion in Billiglohnländern, andere setzten sich kritisch mit dem Fundamentalismus auseinander. Wieder andere machten Mut zu mehr Humor in der Kirche oder zeigten, wie wichtig die Musik für den Glauben und die christliche Gemeinschaft sei.