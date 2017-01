Ausstellungs-Geschnatter

16.01.2017

Selten waren so viel Gäste bei der Ausstellungseröffnung in der Nürtinger Kreuzkirche wie am Freitag. Ob’s am Interesse für Janosch lag, weil Tigerente und Bär auch viele Nürtinger durch die eigene Kindheit oder die ihrer Kinder begleitet hat? Vielleicht, sagt Bärbel Igel-Goll. Die Leiterin des Amtes für Stadtmarketing, Wirtschaft und Tourismus sieht indes auch andere Gründe. „Bisher haben wir die Ausstellung immer in den Ferien eröffnet und manche Nürtinger waren vielleicht im Weihnachtsurlaub.“ Vielleicht lag es aber auch am prominenten Gast. Guido Wolf, Minister für Inneres, Europa und Tourismus war eigens nach Nürtingen gekommen, um in der Kreuzkirche die Ausstellung „Hinterm Horizont geht’s weiter – Riesenparty für zwei Tiger“ zu eröffnen.