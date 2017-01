28.01.2017, — E-Mail verschicken

Wie nah doch die Welt zusammengerückt ist. Durch das unkomplizierte und schnelle Reisen mit Flugzeug und Bahn scheinen Orte, die eigentlich weit entfernt von Nürtingen sind, gleich um die Ecke zu liegen. Wer erinnert sich nicht an die unsäglich langen Autofahrten mit der gesamten Familie in den Urlaub: Während die Kinder auf der Rückbank in einem wilden Handgemenge zu klären versuchen, wer denn jetzt als Erster die Grenze zwischen den beiden Seiten überquert hat, kämpft die Mutter auf dem Beifahrersitz verzweifelt mit der Straßenkarte und droht den Kampf zu verlieren. Der Vater hinter dem Steuer kann nicht helfen, da er sich, mit ausgestreckter Faust drohend, in einer verbalen Auseinandersetzung mit dem Fahrer auf der Nebenspur befindet – und glaubt zu gewinnen.