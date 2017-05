29.05.2017, — E-Mail verschicken

Manchmal muss man auch alte Traditionen auf den neuesten Stand bringen. Und manchmal kommt dabei auch etwas Überraschendes zutage: Zum Beispiel, dass die Stadtkapelle singt. Und wie! Und was! Eine Liebeserklärung ans Schwabenland ertönte da aus voller Brust. Voller Freude und voller Schmiss. Das Publikum war begeistert. Da spielte es auch keine Rolle, dass die Ode im Grunde eine „Raubkopie“ war. Im Original heißt sie nämlich „Dem Land Tirol die Treue“. Das wussten vermutlich viele nicht. Aber alle, die man hörte, fanden: Das muss auf jeden Fall so bleiben. Dieses Lied gehört nun unbedingt dazu. Ob für die nächsten 415 Jahre, das muss erst die Zeit weisen. Auf jeden Fall war es für viele der Start zu einer neuen Tradition. Denn Schwaben und Tiroler verbindet ja einiges.

Alles funktioniert indes selbst bei einem gut durchgeplanten Maientag nicht. Die Mikrofone bei der Brotübergabe am Samstag waren der beste Beweis dafür. Welches Gerät Oberbürgermeister Otmar Heirich auch in die Hand nahm – es versagte seinen Dienst. Die Variante, es einfach mit beiden gleichzeitig (eins in der Linken, eins in der Rechten) zu versuchen, war zwar eine pfiffige Idee, aber auch nicht zielführend. Und so schloss er sich der Tradition seiner Vorgänger aus vortechnischer Zeit an und sprach einfach so mit lauter Stimme. Und das klappte prima. Manchmal ist eben auch ein Schritt zurück ein Schritt nach vorne.