Zum Wohle der Stadt und ihrer Bürger?

15.12.2011

Bettina Wimmer, Nürtingen. Zum Artikel „Naherholung und Ökologie am Fluss“, vom 25. November und zum Leserbrief „In Nürtingen ticken die Uhren eben anders“ vom 9. Dezember. Ja, in Nürtingen ticken die Uhren anders und es scheint so, als würden sie, im Vergleich zu den umliegenden Gemeinden, ständig nachgehen. Während man in der nahen und fernen Umgebung gelernt hat, auf die Wünsche und Bedürfnisse der Bürger einzugehen und diese zu respektieren (zum Beispiel Aichtal), übergeht man in Nürtingen die in den Runden Tischen gefundene Kompromisslösung und setzt uns wieder eine nahezu vollflächige Bebauung des Wörthareals vor. Damit nicht genug, man zeigt überdies, für wie ignorant man die Bürger hält, indem man mit Wortklaubereien (zum Beispiel Reduzierung des umbauten Raums anstatt der bebauten Fläche) versucht, die neuen Pläne als Kompromisslösung zu verkaufen. Man ignoriert den Trend und das steigende Bedürfnis nach einer stadtnahen Erholung und vergisst dabei völlig, der Verantwortung gerecht zu werden, die Attraktivität der Stadt für Touristen und Zuzug zu erhöhen. Aber das scheint auch nicht das Ziel von Verwaltung und Gemeinderat zu sein. Doch damit nicht genug.

Bauwerke prägen ein Stadtbild und tragen zur Attraktivität eines Ortes bei. Um wieder einmal das Beispiel Kirchheim zu bemühen: Man muss sich nur mal das Kornhaus, die Bastion oder das alte Vogthaus anschauen, die Liste ließe sich beliebig fortführen. Im Gegensatz dazu blickt man in Nürtingen mit Stolz auf das NC, die Volksbank oder die Passage 33, leider ließe sich auch diese Liste beliebig fortführen (ja, in Kirchheim gibt es auch ein Teckcenter, aber im Gegensatz zu Nürtingen scheint man aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt zu haben und macht nicht immer wieder neue). Für die Sanierung charakteristischer Bauwerke war und ist in Nürtingen wohl nie Geld vorhanden. Jüngstes Opfer scheint die Steinachbrücke zu werden, der direkte Zugang zum Stadtmuseum, die jahrelang nicht saniert wurde und jetzt angeblich so heruntergekommen sein soll, dass dafür nicht ausreichend Geld vorhanden ist (oder repräsentiert sie einfach zu viel traditionellen Charakter für die geplante Wörthbebauung?). Für eine Amputation des historischen eisernen Geländers allerdings scheint das Geld noch zu reichen.

Natürlich alles unter dem Deckmantel des Hochwasserschutzes, dessen Grundlage, die aktuelle Hochwassergefahrenkarte, immer noch nicht veröffentlicht wurde! Das sind nur ein paar Beispiele dafür, dass wir in Nürtingen aus der Vergangenheit nichts lernen! Wie stark muss unsere Stadt noch an Attraktivität und Charakter verlieren, bevor man in Nürtingen aufwacht und zum Wohle der Stadt und ihrer Bürger handelt? Aber in Nürtingen gehen die Uhren eben immer noch nach!