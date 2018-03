Was ist in den Schulen los?

Katja Göller, NT-Neckarhausen. Zum Artikel „Pisa bringt Bewegung in die Politik“ vom 18. November. Berichte über Frust in der Schule nehmen zu! Zitat: „Eine gute Schule braucht aktive Eltern“. Eine Schule braucht auch aktive Lehrer, die sich der heutigen Zeit anpassen. Dann kann Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und der Schule stattfinden. Dass sich immer mehr Eltern auf dem Schulamt beschweren, kommt daher nicht von ungefähr. Gemeinsam, so heißt es in dem Bericht aus der Zeitung, nur dann, wenn alle sich der Verantwortung bewusst sind, dann ist Kommunikation auch möglich. Wenn man die Zeitung verfolgt, liegt da wohl in einigen Schulen im Kreis einiges im Argen! Vielleicht sollte man sich da an höhere Instanzen wenden, denn so kann das nicht weitergehen!

Auch die Lehrer haben ihre Aufgaben als Pädagogen und in der heutigen Zeit noch tiefgründiger und anspruchsvoller als vor ein paar Jahren! Für Erzieherinnen im Kindergarten gibt es Fortbildungen über Sinne, Werte, Verantwortung, Veränderungen, Sprachbildung, Mathegrunderfahrung, Bewegung und Natur. Man hat erkannt, wie wichtig Elternarbeit in der heutigen Zeit ist. Wann gehen Lehrer auf Fortbildung, um auf den neuesten Stand gebracht zu werden, was die „heutige Jugend“ braucht, um lernschwache Kinder zu fördern und zu unterstützen. Kindern muss an Schulen auch Spaß und Motivation vermittelt werden, um den Unterrichtsstoff zu verstehen und verarbeiten zu können. Es darf nicht nur nach der These gehandelt werden, „das steht im Lehrplan, das ziehen wir so durch“. Mit mehr Begeisterung und mehr Kreativität kommen wir auch ans Ziel, ab und zu muss man daher ein paar Umwege gehen, doch diese sind manchen Pädagogen offensichtlich zu viel! Mit hohem Leistungsdruck und zu hohen Erwartungen erreichen wir genau das Gegenteil, die Kinder, die noch Kinder sind, sollen auf ein späteres Leben vorbereitet werden, doch mit mehr Gefühl, alle sind Individuen.