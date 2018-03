Unerfüllte Erwartungen?

28.11.2008

Stephanie Gutbrod, NT-Neckarhausen, Elternbeirätin der Anna-Haag-Schule. Zu den Leserbriefen „Was ist an den Schulen los?“ vom 24. November und „Die Wirksamkeit des Tuns“ vom 26. November. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass eine gesunde Erziehungspartnerschaft nur dann funktioniert, wenn alle daran interessiert sind und durch aktives Tun dies betreiben und unterstützen. Doch bevor ein professionelles Beschwerdemanagement entsteht, sind es vielleicht doch oft unerfüllte Erwartungen (schlechte Zensuren, Ärger mit Mitschülern), die den Ärger zwischen dem Heimkommen des Kindes und dem Klopfen an der Klassenzimmertür auslösen.

Bevor man seinem Unmut an richtiger Stelle jedoch Luft lässt, teilt man sich meist einem unbeteiligten Dritten mit, der die Sache meist noch verstärkt. Und schon läuft man anstatt ins Klassenzimmer zu den oberen Schulbehörden. Genau in dieser Situationen überspringt man die eigentliche, gesunde Grundlage, um konstruktive Lösungsansätze zu finden, denn jedes weitere Gespräch mit allen Betroffenen wird aus Sicht jeder Partei vielleicht als „Schlacht“ gesehen, weil sich der eine nicht verstanden und der andere übergangen fühlt. Hier genau beginnt die „Wirksamkeit des Tuns“! Vielleicht sollte man sich dann in diesem Fall das silberne Reden und nicht das goldene Schweigen zunutze machen und niemals vergessen, dass es sich hierbei nicht um den Gegner handelt, sondern um einen Partner, mit dem eine gemeinsame Lösung gefunden werden sollte.

Natürlich ist anhand der erst veröffentlichten Pisa-Studie der Wunsch nach mehr Weiter- und Fortbildung stärker wie fast nie zuvor, jedoch kann man dies nicht an der einzelnen Schulleitung festmachen, das ist Politik auf höherer Ebene. Zudem gibt es wohl kaum ein öffentliches Forum über die Häufigkeit der Beschwerden und über die Anteilnahme an Fortbildungen. Ich denke, unsere Lehrer nehmen durchaus an Fort- und Weiterbildungen teil, denn würden sie dies nicht tun, würden unsere Kinder heute noch auf kleinen Tafeln schreiben und wir müssten Kreide anstatt Stifte kaufen.