Theaterklasse bietet Ausgleich zur Schule

15.02.2013

Hannes Keller, Wolfschlugen. Zum Artikel „Nürtingen will auf die Schuldenbremse treten“ vom 5. Februar. Ich verstehe, dass die Stadt Nürtingen Geld sparen muss. Aber dass sie dann unsere Jugendkunstschule schließen will, ist nicht gerecht. Ich bin zwölf Jahre alt und seit fünf Jahren in der Theaterklasse und das macht mir großen Spaß. Dort habe ich den Ausgleich zur Schule. Ich treffe viele Menschen, die das gleiche Interesse haben wie ich. Das tut mir gut. Ich lerne viel für meine Zukunft. Ich kenne jemanden, der in der Juks Malen gelernt und sich mit den Unterlagen und Techniken in Fachschulen beworben hat und genommen wurde!

Theaterspielen ist für mich wie für andere das Fußballspiel. Was würden sie sagen, wenn sie da nicht mehr hingehen dürften? Ich glaube, ich spreche vielen Menschen aus der Seele, dass die Jugendkunstschule nicht geschlossen werden soll.