Leserbrief spricht mir aus dem Herzen

17.11.2012

Gerhard Jakob, Neckartenzlingen. Zum Leserbrief „Entsetzt von der Arglosigkeit der JU“ vom 10. November. Selten hat mir ein Leserbrief so aus dem Herzen gesprochen wie der von Eberhard Ellwanger aus Reudern zum Artikel „JU und Atomkraft“ vom 5. November. Ich selbst habe den Artikel mit Kopfschütteln gelesen und mich an meine Jugend vor fünfzig Jahren erinnert, als die Junge Union haargenau so naiv über Atomkraft argumentierte wie heute immer noch, nach zwei schrecklichen Katastrophen und fünfzig Jahre später. Also in fünfzig Jahren und trotz schlimmer Erfahrungen nichts dazugelernt. Man kann die Jugend vor der Jungen Union eigentlich nur warnen. Interessant auch, dass es niemanden gab, der die Veröffentlichung dieses haarsträubenden Artikels verhinderte.