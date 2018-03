In Nürtingen ticken die Uhren leider anders

Achim Fischer, Nürtingen. Zum Artikel „Naherholung und Ökologie am Fluss“, vom 25. November. Mit Staunen liest man die Artikel in der Nürtinger Zeitung, in denen davon die Rede ist, dass Flüsse und Bäche „Lebensadern, Erholungsorte und Lebensräume“ darstellen und „die Menschen magisch anziehen“. So scheint diese Erkenntnis in Bad Cannstatt, wo eine Neckarinsel für die Bevölkerung zum Erholungsgebiet ausgebaut werden soll, genauso gereift zu sein wie im Aichtal oder in der Nachbarstadt Kirchheim, wo an der Freihofrealschule die Lindach als Modellprojekt für einen naturnahen Stadtraum umgestaltet wird und an der Lauter ein Stadtpark am Bach entsteht.

Leider scheint diese Erkenntnis aber noch nicht bis Nürtingen durchgedrungen zu sein. Das mag umso mehr verwundern, wenn man liest, dass der Nachbarschaftstag, um sich unter anderem über solche Projekte auszutauschen, seit 20 Jahren besteht und in Nürtingen so viel bessere Gegebenheiten vorzufinden sind als in Kirchheim. Es drängt sich der Verdacht auf, dass diese 20 Nachbarschaftstage ohne Nürtinger Beteiligung stattgefunden haben, zumindest weigern sich die Verantwortlichen standhaft, daraus zu lernen. Wie sonst ist es zu erklären, dass man immer noch die einmalige Chance eines Bürgerparks am Neckarufer durch die Verbauung des Wörthareals wegwerfen will?

In modernen Gemeinden hat man gelernt, dass Menschen sich an Gewässern erholen wollen, in Nürtingen will man den Bürgern dieses Privileg vorenthalten und sie zur Erholung auf den Galgenberg zwingen, der zum einen durch eine mehrspurige Bundesstraße von der Stadt abgetrennt, zum anderen für ältere oder behinderte Menschen kaum begehbar ist. In Kirchheim muss die Stadt die Bürger davon überzeugen, warum es notwendig ist, Geld in stadtnahe Erholungsgebiete zu investieren, in Nürtingen sucht die Verwaltung verzweifelt nach verständlichen Argumenten, warum sie dies nicht tun will. In Kirchheim hat man gelernt, dass die Attraktivität einer Stadt vor allem durch weiche Standortfaktoren geprägt wird, in Nürtingen ist man immer noch der Meinung, dass dies durch möglichst viel verbaute Flächen der attraktivsten Gebiete realisiert werden kann. Und am Ende fragt man sich dann wieder, warum in Sachen „attraktive Stadt“ die Kirchheimer den Nürtingern immer öfter die lange Nase zeigen. Aber in Nürtingen ticken die Uhren eben anders.