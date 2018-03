Erinnerungen an die Schulzeit am MPG

Emil Neuscheler, Neckartailfingen. Zum Artikel „Das Herzstück des MPG wurde gefeiert“ vom 26. Juli. Es war der letzte Schultag vor den großen Ferien 1939. In den Klassen der Oberschule Nürtingen herrschte bereits Ferienstimmung. Nicht so in der vierten Klasse. Mit ihrem Deutschlehrer, Studienrat Herr Schlierer, hatten sie eine ältere Fassung der Schweizer Historie „Wilhelm Tell“ einstudiert, die im Schulhof aufgeführt werden sollte. Die ganze Klasse war beteiligt, als Akteure und Statisten. Der Brunnen im Schulhof diente als Kulisse.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten und Lampenfieber liefen die Szenen wie am Schnürchen und es gab immer wieder Applaus. Es lief synchron wie bei den Proben. Dann kam der Dorfplatz in Altdorf am Vierwaldstätter See mit der bekannten Auseinandersetzung mit dem Landvogt Gessler wegen der Grußverweigerung als Zeichen der Unterwürfigkeit und dem allseits bekannten Apfelschuss. Natürlich konnte diese Szene nicht echt nachgespielt werden, doch wir fanden bald eine Lösung. Der kleinste Schüler in der Klasse war der „Hirschkäfer“ Karl Hirsch aus Frickenhausen. Der schlüpfte in die Rolle des Sohnes von Tell, namens Walter. Der mit einem dünnen Faden verbundene Apfel hielt ausgezeichnet auf seinem breiten Kopf. Ein Schüler aus Nürtingen hatte mit dem angedeuteten Schuss von Tell übereinstimmend den getroffenen Apfel aus dem Gesichtsfeld zu bringen. Ein weiterer Statist hatte unter seinem Mantel ein Duplikat eines von einem Pfeil durchbohrten Apfels bereitzuhalten. Alles klappte bei den Proben.

Doch die Wirklichkeit sah anders aus. Als ich mich als Wilhelm Tell anschickte, Schussposition zu beziehen, die Armbrust weit sichtbar unter dem Arm trug, die Sehne noch nicht gespannt hatte, kam schon der vielstimmige Schrei der Statisten: „Der Apfel ist gefallen“ und einer davon hielt einen von einem Pfeil durchbohrten Apfel triumphierend in die Höhe. Der Mitspieler mit der Schnur in der Hand hatte die Nerven verloren und vorzeitig ohne meinen angedeuteten Schuss abzuwarten den Apfel mit einem Ruck vom Kopf des Tellsohnes zu Fall gebracht.

Das aufmerksame programmkundige Publikum bemerkte den Patzer sofort. Und der Lehrer Herr Schlierer verbarg sein Gesicht hinter den Händen. Die ersten Mädchen kicherten und bald grinste der ganze Schulhof. Wir wurden ausgiebig gehänselt. Es wurden sehr, sehr lange Sommerferien. Die Schule wurde als Reservelazarett eingestuft und wir hatten erst wieder im Spätherbst Unterricht.