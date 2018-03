Die Werte und das Geld

26.02.2013, — E-Mail verschicken

Kai Hansen, Nürtingen. Am Samstag stand eine erstaunliche Menge Nürtinger Bürger mit Sorgen und protestierend vor der Stadthalle. Zugleich brennt die Wunde um S 21, und Frau Merkel will den Griechen zeigen, wie man spart. Wer glaubt, das hätte nichts miteinander zu tun, irrt.

Während die Kommune Nürtingen sich auf der einen Seite gezwungen sieht, in den scheinbar alternativlosen Kürzungs- und Spar-Wahnsinn einzustimmen, also den Etat für die Bildung, die Kunst, den Sport und die Kultur zu kürzen, wird auf der anderen Seite heiß daran gearbeitet, neue Milliarden aufzutreiben, um einen leistungsfähigen Kopfbahnhof (39 Züge pro Stunde) per Rückbau in ein hochriskantes Nadelöhr zu verwandeln, das nur 32 Züge pro Stunde bewältigen kann.

Dass die handelnden Politiker, allen voran der immer schon besonders kultursinnige Herr Kunzmann, die Fragen nach Ursache und Wirkung so darstellen können, dass die Zusammenhänge in einer scheinbar alternativlosen Zwangslogik auseinandergenommen und auf Geldfragen reduziert werden, zeigt eine beängstigende Werteferne.

Es ist Aufgabe der Politik, die Zusammenhänge zwischen großen und teuren Entscheidungen in verantwortlicher Weise ins Verhältnis zu den Auswirkungen im sogenannten Kleinen zu bringen. Dagegen erscheinen heute Dinge als groß, die marginale Vorteile, ja sogar Nachteile bringen und bedeutende Dinge werden marginalisiert und weggekürzt. Politik ist nicht dazu da, eine Umwertung der Werte zu verkaufen, damit alle möglichst stillhalten. Wenn Politik ignorant herrscht, wie auch die Wirtschaft, statt den Menschen zu dienen, läuft etwas grund falsch.

Dadurch wird übrigens auch Bürgerbeteiligung durch politisch herbeigeführten Geldmangel zum puren Feigenblatt. Am Ende bestimmt der Geldsack. Bibliotheken, Bäder, Theater, Volkshochschulen, Kunstschulen, Sporteinrichtungen – das gehört bezahlt in einem Land, das sich selbst schönfärberisch als Exportweltmeister und Musterschüler feiert. Wieso sind die Schüler der deutschen Musikhochschulen heute zu 80 Prozent aus dem Ausland? Geht denn da niemandem ein Licht auf?

Diese Entwicklungen beginnen selbstverständlich in den Kommunen, wo sonst. Auch Kommunen müssen sich „nach oben“ wehrhaft und verantwortlich hinstellen, statt „nach unten“ gegen die eigenen Bürger zu handeln.

Wer der Kultur und der Bildung (VHS) abverlangt, dass sie kostendeckend arbeitet, der beweist einen eklatanten Mangel an Sachverstand, einen bedenklichen Verlust an bürgerlich-gesellschaftlicher Werteorientierung und einen kurzen Horizont in Sachen Bildung und Kultur. Politische Verantwortung muss den Bürgern nutzen, nicht schaden.

Wer so argumentiert, wie das mehrheitlich unsere Stadtverwaltung derzeit vorführt, vergreift sich an den gesellschaftlichen Grundlagen und der Zukunft unseres Landes. Die Verwechslung von Werten mit Geld ist kein alternativloses Naturgesetz. Die Parteien sollten sich wieder deutlich auf ihren Auftrag besinnen. In der Bildung wie in der Kultur muss man an die Jugend und die Kinder denken – und dabei liegt die Ursache immer in der Zukunft.