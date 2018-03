Antworten gibt es erst in der Zukunft

Bernd Hess, Nürtingen. Zum Artikel „Zitterpartie für Realschulen beendet“ vom 29. Juli. Zirka 50 Eltern waren an der letzten Gemeinderatssitzung anwesend, als laut Tagesordnung der Realschulanbau beschlossen werden sollte. Zur Überraschung der Eltern ging es aber darum, dass auf Antrag der CDU dieser Punkt der Tagesordnung abgesetzt und vertagt werden sollte. Die Elternbeiräte der Realschulen fühlten sich, wie viele Eltern, vor den Kopf gestoßen, auch deshalb, da niemals zu den Gesprächsangeboten Kontakt aufgenommen wurde. Dass man jetzt plötzlich den siebenzügigen Ausbau reduzieren möchte, aber auf dieser Basis eine Zusage vom Regierungspräsidium für einen Zuschuss vorlag, konnte dabei nicht stichhaltig erklärt werden, besonders nicht die Folgen. Die Statistik zu bemühen für Prognosen, wie sich die Schülerzahlen entwickeln werden, war dazu auch wenig hilfreich. Welche Auswirkungen wird die Werkrealschule haben? Wie werden sich die Übergangszahlen zum G8 entwickeln? Wie wird sich der zweizügige Ganztagsbetrieb an den Realschulen entwickeln? Wie wird die Realschule mit einem Ganztagsbetrieb vom Umland aufgenommen?

Viele Fragen, auf die es erst in der Zukunft Antworten geben wird. Jetzt muss aber für die Zukunft eine Entscheidung getroffen werden, um die Realschulen in ihrer Qualität zu verbessern und damit auch die Schulstadt Nürtingen zu stärken. Die Eltern wollen einen Standort ohne Container und ohne Außenstellen und einen Ganztagsbetrieb, der den gesellschaftlichen Notwendigkeiten entspricht. Eine Vertagung wäre vielleicht auch das Aus für einen Ausbau in den kommenden Jahren gewesen mit nicht absehbaren Folgen für den Realschulstandort Nürtingen.

Nach einer Beratungspause hat die CDU auf ihren Antrag verzichtet. Die anwesenden Eltern hatten in der abschließenden Beratungsrunde ihre Sympathien den unterstützenden Fraktionen für den Realschulausbau entsprechend der Verwaltungsvorlage zum Ausdruck gebracht. Diese Verwaltungsvorlage wurde in den vergangenen Sitzungen von allen Fraktionen erarbeitet. Letztendlich fand die Verwaltungsvorlage eine Mehrheit und nun kann der Ausbau kommen. Vieles wäre mit weniger Emotionen machbar gewesen, wenn man sich mit allen Beteiligten an einen Tisch gesetzt hätte.