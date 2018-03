Werke von Finsterer

NÜRTINGEN (pm). Das Werk des Grafikers Alfred Finsterer erfuhr in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts eine weltweite Verbreitung und Resonanz. Die Ausstellung der Kreissparkasse in Nürtingen lenkt deshalb erneut den Fokus auf die Farbradierungen des Künstlers. Die Werke im Fritz-Ruoff-Saal der Kreissparkasse in der Kirchstraße 16 sind vom 26. Oktober bis 20. November zu sehen. Die Ausstellungseröffnung ist am Freitag, 23. Oktober, 19.30 Uhr. Es spricht Professor Günther Wirth, Kurator, Kunstkritiker und Publizist. Die Vernissage stellt gleichzeitig den Auftakt der diesjährigen Nürtinger Kunsttage dar.

Alfred Finsterer (1909 bis 1996) schuf ein bedeutendes Radierwerk von etwa 250 Blättern. Die Werkschau der Kreissparkasse umfasst Farbradierungen rund um das Generalthema des Künstlers: die Darstellung und Feier des „homo ludens“, des spielenden Menschen. So finden sich in Nürtingen die Zyklen „Festival der Gaukler“, „Saltimbanques“ und Ovids „Metamorphosen“. In vielen Bildern zeigt sich auch die Verbundenheit des Künstlers mit der Literatur. Hinzu kommen ausgewählte Einzelblätter aus mehreren Schaffensperioden, darunter „Die Spiele“.

