Walzen, jagen, tanzen

27.02.2018, Von Cornelia Krause — E-Mail verschicken

Das Berliner Oboenquartett war am Sonntag zu Gast beim Neckartenzlinger Kulturring

Im Berliner Oboenquartett haben sich vier Individualisten zusammengefunden. Foto: Krause

NECKARTENZLINGEN. In der Kleinen Reihe des Kulturrings Neckartenzlingen konnte man am Sonntagnachmittag ein besonderes Klangerlebnis der Kammermusik hören. Das Berliner Oboenquartett spielte in der ungewöhnlichen Besetzung Oboe, Englischhorn oder Oboe d’amore, Baritonoboe und Fagott. Diesen musikalischen Leckerbissen wollten sich viele nicht entgehen lassen, so wurden vor Beginn des Konzerts fleißig weitere Stühle für die vielen interessierten Zuhörer herangeschleppt.

Ausschließlich Werke von Wolfgang Amadeus Mozart standen vor der Pause auf dem Programm. Zu Beginn erklang das „Adagio und Allegro für Orgelwalze“, arrangiert für Oboenquartett von Jürgen von Bose. Musste man sich erst kurz einhören in den ungewöhnlichen Klang der „Oboenfamilie“, so wurde man doch schnell in den Bann der Musik gezogen.