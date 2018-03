Vielsaitig und überaus gefällig

In der Kreuzkirche spielten am Samstag drei Gitarrenensembles

NÜRTINGEN (heb). Keine Gitarrenfestspiele ohne Ensemble-Konzert. Am Samstagnachmittag in der Kreuzkirche war es wieder so weit. Den Anfang machte das Nürtinger Gitarrenensemble, bevor, ebenfalls unter Leitung von Mandy Bahle, die „jungen Talente“, zehn junge Gitarristen zwischen zehn und 14 Jahren, in die Saiten griffen. Den Abschluss bildete das Festspielensemble unter der bewährten Leitung von Helmut Oesterreich.

Als „eines der besonderen Konzerte der Gitarrenfestspiele“ hatte es Festspielleiter Steffen Brunner bezeichnet und in der Tat stand das Ensemblekonzert, was den Besucherandrang betraf, den anderen Konzerten der Festspiele in keiner Weise nach.

Mit zwei „Trios für drei Gitarren“ von Joseph Haydn wagten Mandy Bahle und die Mitglieder des Gitarrenkreises den Anfang, wie die Leiterin des Orchesters mitteilte nach halbjähriger Probezeit, gefolgt von den etwas fetzigeren „Dancas Populares Brasileiras“, von Celso Machado für vier Gitarren komponiert. Nicht nur für Kenner ein Genuss war die Schlussnummer des Ensembles in Gestalt des auch heute noch populären Themas des „Orfeu Negro“ (Manha de Carneval) aus der Feder des großen Brasilianers Luis Bonfa.