Videoarbeiten der FKN

10.07.2007, — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN (pm). Unter dem Titel Sound & Vision zeigen Studierende der Freien Kunstakademie Nürtingen (FKN) Arbeiten aus dem Bereich Video und Medien und zwar am Samstag, 21. Juli, ab 21 Uhr im Hölderlingarten der FKN, Neckarstraße 13 in Nürtingen (bei schlechtem Wetter in der Fabrik), sowie am Freitag, 10. August, ab 20.30 Uhr in den Reinsburg-Hallen, Reinsburgstraße 86A, Stuttgart-West.

Das Programm Sound beinhaltet kurze Videoarbeiten, die sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise mit Ton und Musik im Video auseinandersetzen: Das Spektrum reicht von Bild- und Klang-Collagen, die unterschiedliche literarische Vorlagen zum Beispiel eine Biografie über Eva Maria Braun verweben, über dokumentarische Beobachtungen wie beispielsweise die Geräuschkulisse in einer Schulklasse bis hin zu Skater-Punkvideos. Die Qualität des Programms besteht in seiner Unterschiedlichkeit formale Studien wechseln sich mit inszenierten Videos ab. Im Anschluss an das Programm findet ein Musik- und Partyprogramm mit CJ Strobocop statt.