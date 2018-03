Und der Sänger schrie sich die Wut aus dem Leib

Rock in allen Variationen: Beim Spacken-Festival waren im Jugendhaus Big Bang an drei Tagen 13 Bands zu hören

NÜRTINGEN. Letzte Woche fand im Jugendhaus Big Bang in Nürtingen das alljährliche Spacken-Festival statt. Dieses Jahr waren an drei Tagen 13 Bands aus der Region, dem Rest der Republik und Österreich vor Ort. Musikalisch wurde dabei eine weite Bandbreite abgedeckt. So war der Einstieg am ersten Festivaltag mit Con_form und Bilingue eher melodischer Natur, während an den nächsten beiden Tagen wieder der Rock dominierte.

Con_form, eine Koproduktion aus Frankfurt und Stuttgart mit dem neuen Gitarristen Joe Single, eröffneten am Donnerstag das Festival mit verspieltem Post-Rock, der manchmal beruhigend und harmonisch, dann wieder schwer und bedrückend wirkte. Gleichzeitig aber blieb ein melodisches Gesamtwerk. Mit der Instrumentenkombination aus zwei Gitarren, Drums, Vibraphon und elektronischen Spielereien stimmte die völlig auf Gesang verzichtende Band das Publikum auf den Abend ein.